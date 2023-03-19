Гомельский: мысли об индивидуальной награде обычно вредят командным действиям
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Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из пользователей сайта по поводу того, почему разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич не участвует в гонке за MVP.
«Дончич травмирован. Когда он выходит на площадку в стартовом составе «Далласа», то команда чаще выигрывает, а сам Лука и очки набирает, и ассисты раздаёт. Однако я не понимаю, как можно «бороться» за звание MVP сезона. Игрок старается, чтобы добиться командной победы, но мысли об индивидуальной награде обычно вредят командным действиям. А тот факт, что всякие букмекерские конторы не называют Дончича среди первых трёх претендентов на титул MVP, является делом только этих компаний», — написал Гомельский.
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