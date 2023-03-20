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Результаты всех матчей НБА 20 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 20 марта, турнирная таблица
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20 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Финикс Санз» – 124:120
«Бруклин Нетс» – «Денвер Наггетс» – 102:108
«Сан-Антонио Спёрс» – «Атланта Хоукс» – 126:118
«Детройт Пистонс» – «Майами Хит» – 100:112
«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 107:117
«Милуоки Бакс» – «Торонто Рэпторс» – 118:117
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 102:117
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Орландо Мэджик» – 111:105

В последнем матче самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский защитник Остин Ривз, набравший 35 очков, сделавший шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 15 очков, 11 подборов и одна передача.

Турнирная таблица НБА
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