Янг — о Карри: он как старший брат, который даёт мне советы

Разыгрывающий, один из лидеров «Атланты Хоукс» Трей Янг высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Он всегда даёт мне советы. Он вроде как мой старший брат с тех пор как я попал в лигу или даже раньше.

Он один из тех, кто создал почву для таких игроков, как я, чтоб мы могли попасть в НБА. Я всегда буду принимать как должное то, что такой парень, как он, даёт мне советы», — приводит слова Янга Fadeaway World.

В нынешнем сезоне 24-летний Янг принял участие в 64 матчах, набирая в среднем 26,7 очка, делая 10 передач и 3,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых – 33,7.

Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: