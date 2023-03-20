Гомельский рассказал, кто должен стать MVP НБА

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский считает, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич должен стать MVP нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«В НБА нет чётких критериев определения самого полезного игрока. Решение принимается голосованием. Значит — субъективное. Статистика показывает, что Йокич полезнее Эмбиида, но, как проголосуют тренеры, журналисты и другие участники голосования, неизвестно. А для меня Йокич — номер один», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее стало известно, что по версии аналитиков официального сайта НБА первое место в рейтинге претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,5 очка, 10,2 подбора и 4,1 передачи.