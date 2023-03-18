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НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Никола Йокич потерял первое место

НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Никола Йокич потерял первое место
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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP.

По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,5 очка, 10,2 подбора и 4,1 передачи.

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Следом за камерунским баскетболистом идут центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

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