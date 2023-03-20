«Мы просто не соответствовали уровню». Паскуаль прокомментировал поражение в финале Кубка

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу поражения в финале Кубка России от команды «Пари Нижний Новгород» (72:84).
«Поздравляю «Нижний Новгород» и тренера Зорана Лукича с завоеванием этого трофея. В этой игре они явно были лучше нас, мы весь матч находились в роли отстающих, и это давило на нас психологически. В целом, мы увидели, что для этого турнира нашей подготовки недостаточно, сегодня мы показали свои слабые стороны, этого просто не было достаточно для победы. Поэтому мы и не победили. Теперь нужно восстановиться, провести два оставшихся до плей-офф матча и быть готовыми уже к плей-офф.
Мы просто не соответствовали уровню. Мы пытались справиться с отсутствием ряда легионеров на протяжении всего турнира, и против МБА мы смотрелись нормально. Сегодня же Фрейзер набрал 28 очков, но когда он пасовал, то мы мазали из-под кольца, делали пробежки, не реализовывали полностью открытые броски.
Невозможно побеждать с одним игроком, когда он пасует мяч и никто больше не может забить. Такова правда. Сегодня было именно так. В финалах если ты ниже уровнем, то проигрываешь, и сегодня мы были ниже. В защите мы были ниже уровнем. Нужно поздравить «Нижний», потому что они этому уровню соответствовали, а мы нет – ни в защите, ни в нападении», – приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.
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