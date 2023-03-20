Адетокунбо обратился к Грину, рассказав, что «Милуоки» пытается перенять у «Голден Стэйт»

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер клуба «Милуоки Бакс», греческий форвард Яннис Адетокунбо обратился к форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину, рассказав, что его команда хотела бы перенять у «воинов».

«Мы должны выработать хорошие привычки. Вы выработали за шесть или семь лет отличные привычки. Неважно, где вы находитесь в таблице, у вас всегда есть возможность победить, потому что вас трудно сломать. Вот что мы пытаемся сделать.

Мы пытаемся выработать хорошие привычки прямо сейчас, играть в хороший баскетбол, быть сильными в защите, и, возможно, это даст нам шанс выиграть чемпионат», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.

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