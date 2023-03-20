Щербенёв: для командного духа победа в матче с УНИКСом очень важна

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался по поводу победы в матче с УНИКСом (78:70).

«После достаточно принципиального и обидного поражения от «Нижнего Новгорода» в прошлом туре мы очень упорно тренировались, готовились к УНИКСу. У нас всё‑таки ещё остаются шансы занять в регулярном чемпионате четвёртое место, если мы выиграем у ЦСКА, а «Нижний» проиграет оба оставшиеся у него матча. Мы были максимально настроены. При этом был матч дома, при своих болельщиках. Это большая поддержка для нас.

Была очень серьёзная борьба. Мы выполнили план на игру, получились какие‑то моменты. За счёт этого смогли выиграть у УНИКСа второй раз на втором этапе чемпионата, что, конечно же, радует и даёт надежду на то, что двигаемся в правильном направлении. Да и в целом для командного духа эта победа очень важна», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».