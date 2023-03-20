Кубок Турции по баскетболу отменён из-за последствий землетрясений

Турция не будет проводить Кубок в этом сезоне, так как национальная федерация не смогла найти даты для проведения соревнований, сообщает издание Basket News.

9 февраля Турецкая федерация баскетбола (ТФБ) приняла решение отложить все матчи лиги в связи с последствиями землетрясений. Также было объявлено о переносе кубковых игр на более поздний срок.

Первоначально мужской «Финал четырёх» планировалось провести в Конье 17–19 февраля, а женский турнир – 9–11 марта. Но теперь, как сообщается, ТБФ решила вообще не проводить Кубок 2023 года. Основная причина решения – невозможность найти даты в расписании, так как четыре четвертьфинала должны быть сыграны до «Финала четырёх».

Это уже второй раз за три года, когда Кубок Турции не проводится. В 2021 году турнир также был отменён из-за пандемии COVID-19.