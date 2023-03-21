«Маккаби» переговоры о проведении матча с «Бруклином» в октябре

Команда «Маккаби» из Тель-Авива ведёт переговоры о проведении матча с «Бруклин Нетс» в октябре. Если переговоры приведут к заключению сделки, то, как сообщается, игра будет проходить на арене «Менора Мивтахим» в Тель-Авиве перед началом сезона НБА 2023-24. Об этом сообщает портал Basket News.

В последний раз команда НБА играла с командой Евролиги в октябре 2016 года, когда «Оклахома-Сити Тандер» сыграла с «Реалом» и «Барселоной».

Перестроив большую часть состава, «Маккаби» в этом году борется за выход в плей-офф Евролиги. С 16 победами и 13 поражениями израильская команда делит шестое место в турнирной таблице с белградским «Партизаном».