«Маккаби» переговоры о проведении матча с «Бруклином» в октябре
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Команда «Маккаби» из Тель-Авива ведёт переговоры о проведении матча с «Бруклин Нетс» в октябре. Если переговоры приведут к заключению сделки, то, как сообщается, игра будет проходить на арене «Менора Мивтахим» в Тель-Авиве перед началом сезона НБА 2023-24. Об этом сообщает портал Basket News.
В последний раз команда НБА играла с командой Евролиги в октябре 2016 года, когда «Оклахома-Сити Тандер» сыграла с «Реалом» и «Барселоной».
Перестроив большую часть состава, «Маккаби» в этом году борется за выход в плей-офф Евролиги. С 16 победами и 13 поражениями израильская команда делит шестое место в турнирной таблице с белградским «Партизаном».
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