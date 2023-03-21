Пол Джордж рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом

Звёздный игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, как впервые встретил Майкла Джордана. Это произошло в Торонто в 2016 году, когда он ужинал в ресторане.
«Я смотрю и думаю: «Чёрт, кажется, это ЭмДжей». Ближе к концу вечера мы рассчитываемся, чтобы уйти… Он подошёл ко мне и сказал: «Продолжай, молодой парень, мне нравится твоя игра, продолжай». В общем, он меня поддержал и я чувствовал себя очень крутым. Руки у него были большие, как у Кавая Леонарда», — приводит слова Джорджа Fadeaway World.
Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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