Торопов: каждая игра с МБА была кость в кость. Эта не будет исключением

Форвард «Зенита» Сергей Торопов высказался по поводу предстоящей встречи с МБА в Единой лиге ВТБ.

«Это будет уже седьмая игра с МБА за сезон! Уже очень хорошо знаем команду, как и они нас. Каждая игра была кость в кость, эта не будет исключением! Едем побеждать, постараемся без раскачки переключиться с Кубка России на Лигу ВТБ. Тем более что нам встречаться с МБА в плей-офф», — приводит слова Торопова пресс-служба команды.

Игра между командами состоится сегодня, 22 марта, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Напомним, «Зенит» недавно уступил в финальном матче Кубка России команде «Пари Нижний Новгород» со счётом 72:84.