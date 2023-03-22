Торопов: каждая игра с МБА была кость в кость. Эта не будет исключением
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Форвард «Зенита» Сергей Торопов высказался по поводу предстоящей встречи с МБА в Единой лиге ВТБ.
«Это будет уже седьмая игра с МБА за сезон! Уже очень хорошо знаем команду, как и они нас. Каждая игра была кость в кость, эта не будет исключением! Едем побеждать, постараемся без раскачки переключиться с Кубка России на Лигу ВТБ. Тем более что нам встречаться с МБА в плей-офф», — приводит слова Торопова пресс-служба команды.
Игра между командами состоится сегодня, 22 марта, и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Напомним, «Зенит» недавно уступил в финальном матче Кубка России команде «Пари Нижний Новгород» со счётом 72:84.
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