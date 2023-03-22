«Зенит» разгромил МБА в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» разгромил московскую МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей паркета со счётом 90:62.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 18 очков. 16 очков на счету Калеба Хомсли. 10 очков набрал Томас Эртель.

В составе МБА 12 очков на счету Даниила Касаткина. 10 очков набрал Владислав Шарапов.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ столичная МБА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 25 марта. «Зенит» в следующем туре встретится на домашней площадке с казанским УНИКСом. Матч состоится 26 марта.