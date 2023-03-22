Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» разгромил МБА в Единой лиге ВТБ

«Зенит» разгромил МБА в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» разгромил московскую МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей паркета со счётом 90:62.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 18 очков. 16 очков на счету Калеба Хомсли. 10 очков набрал Томас Эртель.

В составе МБА 12 очков на счету Даниила Касаткина. 10 очков набрал Владислав Шарапов.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ столичная МБА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 25 марта. «Зенит» в следующем туре встретится на домашней площадке с казанским УНИКСом. Матч состоится 26 марта.

Единая лига ВТБ. Группа А
22 марта 2023, среда. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
62 : 90
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
МБА: Касаткин - 12, Шарапов - 10, Пушков - 9, Якушин - 7, Воронов - 6, Голдырев - 6, Ремизов - 5, Аксёнов - 2, Лопатин - 2, Савченко - 2, Коновалов - 1, Тихоненко
Зенит: Фрейзер - 18, Хомсли - 16, Эртель - 10, Хэмм - 9, Карасёв - 8, Топтунов - 8, Торопов - 8, Вольхин - 7, Клименко - 4, Зубков - 2, Д. Кулагин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023