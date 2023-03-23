Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» взять верх над «Вашингтоном»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:104.

Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис, набравший 25 очков, три подбора и две передачи. Также стоит отметить баскетболиста из Израиля Дени Авдия, который заработал 16 очков, восемь подборов и шесть передач.

Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 31 очко, 13 подборов и семь передач. Стоит ещё выделить американского игрока Майкла Портера, который заработал 21 очко, семь подборов и две передачи.