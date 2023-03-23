Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» взять верх над «Вашингтоном»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:104.
Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис, набравший 25 очков, три подбора и две передачи. Также стоит отметить баскетболиста из Израиля Дени Авдия, который заработал 16 очков, восемь подборов и шесть передач.
Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 31 очко, 13 подборов и семь передач. Стоит ещё выделить американского игрока Майкла Портера, который заработал 21 очко, семь подборов и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
104 : 118
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 25, Авдия - 16, Гудвин - 12, Кисперт - 9, Моррис - 8, Дэвис - 7, Нанн - 7, Райт - 7, Гэффорд - 6, Гилл - 3, Джексон - 2, Хафф - 2, Бил, Гибсон, Кузма, Кукс, Тодд
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Портер - 21, Маррей - 17, Браун - 14, Гордон - 12, Грин - 11, Колдуэлл-Поуп - 6, Брайант - 4, Ннаджи - 2, Браун, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
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