ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству побед в регулярном сезоне
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Вчера, 22 марта, ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ со счётом 76:75 (21:8, 16:21, 21:18, 18:28).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 20 очков.
Эта победа стала 29-й для армейцев в регулярном чемпионате 2022/23. Московская команда обновила рекорд Лиги по этому показателю. Предыдущий рекорд также принадлежал «армейцам» — 28 побед в сезоне 2015/16.
В текущем сезоне ЦСКА выиграл 29 из 31 матча и досрочно занял первое место в регулярном чемпионате. В своем заключительном матче в воскресенье армейцы примут «Локомотив-Кубань».
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет на домашнем паркете с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 26 марта.
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