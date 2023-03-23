ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству побед в регулярном сезоне

Вчера, 22 марта, ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ со счётом 76:75 (21:8, 16:21, 21:18, 18:28).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 20 очков.

Эта победа стала 29-й для армейцев в регулярном чемпионате 2022/23. Московская команда обновила рекорд Лиги по этому показателю. Предыдущий рекорд также принадлежал «армейцам» — 28 побед в сезоне 2015/16.

В текущем сезоне ЦСКА выиграл 29 из 31 матча и досрочно занял первое место в регулярном чемпионате. В своем заключительном матче в воскресенье армейцы примут «Локомотив-Кубань».

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет на домашнем паркете с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 26 марта.