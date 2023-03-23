МБА представила мини-фильм о поездке на «Финал четырёх» Кубка России

Московский баскетбольный клуб МБА на своём YouTube-канале разместил мини-фильм о поездке команды на «Финал четырёх» Кубка России.

Видео доступно на YouTube-канале МБА. Права на видео принадлежат МБА.

Напомним, МБА заняла итоговое третье место. В последнем матче команда оказалась сильнее «Химок» со счётом 77:68 (20:18, 18:16, 16:13, 23:21).

Победу в турнире одержал нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН», который в финальной встрече обыграл санкт-петербургский «Зенит» (84:72).