МБА представила мини-фильм о поездке на «Финал четырёх» Кубка России
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Московский баскетбольный клуб МБА на своём YouTube-канале разместил мини-фильм о поездке команды на «Финал четырёх» Кубка России.
Видео доступно на YouTube-канале МБА. Права на видео принадлежат МБА.
Напомним, МБА заняла итоговое третье место. В последнем матче команда оказалась сильнее «Химок» со счётом 77:68 (20:18, 18:16, 16:13, 23:21).
Победу в турнире одержал нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН», который в финальной встрече обыграл санкт-петербургский «Зенит» (84:72).
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