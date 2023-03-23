«Барселона» обыграла «Панатинаикос» в Евролиге
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Афинах (Греция) на стадионе «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:74.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 26 очков. 16 очков набрал Майк Тоби.
В составе «Панатинаикоса» 19 очков набрал Георгиос Папаяннис. 13 очков на счету Марюса Григониса.
В следующем туре «Панатинаикос» сыграет дома с немецкой «Баварией». Встреча состоится 28 марта и начнётся в 21:00 мск. «Барселона» в 30-м туре регулярного чемпионата встретится с «Партизаном». Матч пройдёт в Сербии 28 марта, начало запланировано на 21:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
23 марта 2023, четверг. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
74 : 88
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Папаяннис - 19, Григонис - 13, Томас - 11, Деррик Уильямс - 9, Ли - 6, Бохоридис - 5, Манцукас - 5, Гудайтис - 4, Аграванис - 2, Калаицакис, Калаицакис, Уолтерс
Барселона: Миротич - 26, Тоби - 16, Хиггинс - 9, Абринес - 8, Саторански - 8, Веселы - 7, Йокубайтис - 6, Калинич - 6, Лапровиттола - 2, Да Силва, Курич, Шанлы
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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