«Барселона» обыграла «Панатинаикос» в Евролиге

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Афинах (Греция) на стадионе «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 26 очков. 16 очков набрал Майк Тоби.

В составе «Панатинаикоса» 19 очков набрал Георгиос Папаяннис. 13 очков на счету Марюса Григониса.

В следующем туре «Панатинаикос» сыграет дома с немецкой «Баварией». Встреча состоится 28 марта и начнётся в 21:00 мск. «Барселона» в 30-м туре регулярного чемпионата встретится с «Партизаном». Матч пройдёт в Сербии 28 марта, начало запланировано на 21:30 мск.