Трипл-дабл Брэндона Ингрэма помог «Нью-Орлеану» обыграть «Шарлотт»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:96.

Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский защитник Брэндон Ингрэм, заработавший трипл-дабл: 30 очков, 11 подборов и десять передач. Также стоит отметить центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса. Он заработал дабл-дабл: 20 очков, 19 подборов и три передачи.

Самым результативным у гостей стал американский форвард Пи Джей Вашингтон. На его счету 18 очков, два подбора и то же количество передач. Также отметим украинского спортсмена Святослава Михайлюка, который заработал 15 очков, всего два подбора и отдал одну передачу.