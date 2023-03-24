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Трипл-дабл Брэндона Ингрэма помог «Нью-Орлеану» обыграть «Шарлотт»

Трипл-дабл Брэндона Ингрэма помог «Нью-Орлеану» обыграть «Шарлотт»
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:96.

Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский защитник Брэндон Ингрэм, заработавший трипл-дабл: 30 очков, 11 подборов и десять передач. Также стоит отметить центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса. Он заработал дабл-дабл: 20 очков, 19 подборов и три передачи.

Самым результативным у гостей стал американский форвард Пи Джей Вашингтон. На его счету 18 очков, два подбора и то же количество передач. Также отметим украинского спортсмена Святослава Михайлюка, который заработал 15 очков, всего два подбора и отдал одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Валанчюнас - 20, Макколлум - 20, Мёрфи - 19, Маршалл - 16, Ричардсон - 3, Темпл - 3, Джонс - 2, Дэниэлс - 2, Альварадо, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 18, Михайлюк - 15, Хэйворд - 12, Ричардс - 9, Тор - 9, Макгауэнс - 8, Смит - 8, Убре - 8, Розир - 5, Джонс - 4, Болл, Букнайт, Маледон, Мартин, Уильямс
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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