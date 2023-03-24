Экс-игрок НБА рассказал, кто из пары Брайант — Леброн ментально больше похож на Джордана

Бывший игрок НБА Антуан Джеймисон поделился мнением о разнице в подходах к игровому процессу между Коби Брайантом и Леброном Джеймсом. Джеймисон за время карьеры играл и с Брайантом, и с Джеймсом.

«Разница между Броном и Кобе. Коби ментально был больше похож на Майка Джордана. Брон, скорее, беспечен. Все эти рукопожатия, он умеет здорово проводить время», — сказал Джеймисон на канале NBA on ESPN в YouTube.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

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