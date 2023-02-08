«Он знает, кто настоящий GOAT». Почему не все в мире рады рекорду Леброна по очкам

В мире баскетбола состоялось одно из самых ожидаемых событий 2023 года. Леброн Джеймс побил уникальный рекорд Карима Абдул-Джаббара по результативности, став лучшим бомбардиром за всю историю НБА!

Рекорд Карима простоял почти 39 лет. И пока в лиге не появился Леброн, приблизиться к этому достижению по большому счёту удалось одному лишь Карлу Мэлоуну. Перед Джеймсом заветное число «38 387» маячило довольно долго – первую строчку в рейтинге ему пророчили на протяжении нескольких последних лет. И вот 7 февраля 2023-го в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Король набрал 38 очков и наконец обошёл Абдул-Джаббара, разрешив все споры о том, кто является величайшим игроком в истории. Или нет?

Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара в матче с «Тандер» Фото: AP/TASS

Во всяком случае так считает сам Леброн Джеймс. После матча легендарный Шакил О’Нил спросил его о судьбе титула величайшего игрока и получил вот такой ответ:

«Лично я назвал бы себя, а не любого, кто когда-либо играл в баскетбол. Но у каждого будут свои фавориты».

И мнения по этому поводу действительно разделились. В целом Леброна поздравили все, начиная от президента Джо Байдена и певицы Рианны и заканчивая коллегами по НБА. При этом многие из них ясно дали понять, что в их глазах 38-летний форвард является лучшим игроком в истории баскетбола.

«Величайший! Поздравления Леброну», – написал звезда «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.

«Истинное величие. Невероятно благодарен за то, что был свидетелем и частью твоего путешествия. Ты сотворил историю», – такой пост опубликовал бывший напарник Брона по «Кливленду» Кевин Лав, сопроводив его эмодзи с козлом.

«Это дико! Нереально. Он реально сделал это, как и должен был сделать the GOAT», – написал действующий чемпион НБА Дрэймонд Грин.

«Величайший игрок всех времён», – коротко и ясно высказался Джа Морант.

«Честь сказать, что у меня был шанс встретиться с the GOAT. Я никогда не считал тебя королём, но ты действительно Король. Респект. Ни один игрок в истории НБА не испытывал такого давления, приходя в лигу. А ты не только оправдал ожидания, но и превзошёл их. Да здравствует Король», – заявил экс-баскетболист Пол Пирс.

«Вау. Перед нами настоящий GOAT», – написал Джош Ричардсон из «Сан-Антонио Спёрс».

«Леброн оправдал ожидания, проведя величайшую карьеру в истории. Мой брат! Круто говорить, что я отдал тебе несколько передач», – добавил бывший напарник по «Лейкерс» Кайл Кузма.

Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара в матче с «Тандер» Фото: : Ronald Martinez/Getty Images

Короткие сообщения, сопровождённые вездесущим эмодзи с козлом, опубликовали также легенда «Детройта» Айзея Томас, Джабари Смит-младший, Джарен Джексон-младший, Фред Ванвлит и другие. Но нашлись и те, кто не разделяет такую позицию.

Ложку дёгтя в бочку мёда добавил телеэксперт (и по совместительству главный хейтер Леброна) Скип Бэйлесс. Он поздравил баскетболиста, но позже написал:

«В глубине души Леброн Джеймс знает, кто является настоящим GOAT.

Джеймс провёл на 338 игр больше, чем Эм Джей. Тем не менее Джордан 10 раз становился лучшим скорером в сезоне, а Леброн – лишь однажды. Джордан трижды становился первым по перехватам, а Леброн – ни разу. Джордан был лучшим защищающимся игроком и девять раз попадал в первую защитную пятёрку. Эм Джей ведёт 5-4 по MVP. У него 6-0 в финалах, шесть MVP. Джордан в среднем отдавал по восемь передач в 1989-м. Он реализовывал 84% штрафных против 74% у Джеймса. Эм Джей – GOAT».

«Майкл Джордан мог бы вернуться в баскетбол и не набрать ни одного очка в 114 матчах подряд, и он всё равно в среднем набирал бы больше очков за игру, чем Леброн Джеймс», – добавил эксперт Райан Спэйдер.

«Майкл Джордан считался величайшим, когда Карим удерживал рекорд по количеству набранных очков, поэтому он останется величайшим и после того, как первое место перейдёт к Леброну», – написал актёр Зак Николс.

«Леброн не Майкл Джордан», – это уже слова популярного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка.

А вот несколько сообщений, оставленных обычными поклонниками НБА:

«Леброн – не величайший. К чёрту этот рейтинг по очкам. Я за Карима».

«Вот почему Леброн не величайший… Он просто стоит, позволяя кому-то забить через него. Его защита – отстой. Это показывает, что его волнует только статистика».

«Леброн не величайший. Настоящий GOAT не стал бы останавливать игру и праздновать свой персональный рекорд. Настоящий GOAT, как Майкл Джордан, продолжил бы игру и выиграл бы её, а не прокладывал бы себе путь к бессмысленному рекорду. Какой позор».

«Я никогда не видел, чтобы Том Брэйди, Майкл Джордан или Коби Брайант праздновали персональный рекорд в проигранном матче. Думаю, менталитет Леброна просто другой», – согласился автор The Athletic Джордан Мур.

Многие также обратили внимание, что сыновья Леброна Брайс и Бронни, присутствовавшие на игре с «Оклахомой», вышли в свет в кроссовках Air Jordan. Вот такая ирония.

Сыновья Леброна на матче с «Тандер» Фото: twitter.com/Lakers

В общем, даже столь невероятное достижение, честно добытое Леброном за его 20-летнюю карьеру, убедило далеко не всех. И ожесточённые дебаты между поклонниками Джеймса и Джордана, видимо, будут продолжаться ещё очень и очень долго. Но в запасе у Короля есть ещё несколько лет, чтобы всем всё доказать. Сумеет ли?