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«Голден Стэйт» переигрывает «Филадельфию», несмотря на 46 очков Эмбиида

«Голден Стэйт» переигрывает «Филадельфию», несмотря на 46 очков Эмбиида
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:112.

Великолепную игру провёл камерунский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид. На его счету 46 очков, девять подборов и восемь результативных передач. Ему помогал форвард Тобиас Харрис. Он набрал 23 очка, шесть подборов и три передачи. Неплохую игру также провёл защитник Тайриз Макси: 21 очко, четыре подбора и пять передач.

Самым результативным игроком хозяев стал Джордан Пул. Со скамейки он набрал монструозные 33 очка. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри отметился 29-ю очками и восемью подборами. Защитник Клэй Томпсон набрал 21 очко и шесть подборов. Форвард Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл: 10 очков и 10 ассистов.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 112
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 33, Карри - 29, Томпсон - 21, Грин - 12, Грин - 10, Луни - 6, Куминга - 4, Муди - 3, Лэмб - 2, Болдуин Мл., Джером, Дивинченцо, Игуодала, Киньонес, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 46, Харрис - 23, Макси - 21, Мелтон - 8, Милтон - 5, Ньянг - 5, Коркмаз - 2, Рид - 2, Дедмон, Кинг, Макдэниелс, Маккланг, Спрингер, Такер, Харден, Харрелл, Хаус
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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