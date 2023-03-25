«Голден Стэйт» переигрывает «Филадельфию», несмотря на 46 очков Эмбиида

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:112.
Великолепную игру провёл камерунский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид. На его счету 46 очков, девять подборов и восемь результативных передач. Ему помогал форвард Тобиас Харрис. Он набрал 23 очка, шесть подборов и три передачи. Неплохую игру также провёл защитник Тайриз Макси: 21 очко, четыре подбора и пять передач.
Самым результативным игроком хозяев стал Джордан Пул. Со скамейки он набрал монструозные 33 очка. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри отметился 29-ю очками и восемью подборами. Защитник Клэй Томпсон набрал 21 очко и шесть подборов. Форвард Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл: 10 очков и 10 ассистов.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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