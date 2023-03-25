«Лейкерс» переигрывают «Оклахому», Энтони Дэвис набирает 37 очков

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:111.
Самым результативным игроком встречи стал звёздный бигмен хозяев Энтони Дэвис. На его счету 37 очков и 15 подборов. Немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, вышедший сегодня в старте, набрал 21 очко и шесть подборов. Хорошую игру со скамейки показал форвард Лонни Уокер: 20 очков, четыре подбора и три перехвата.
В составе гостей отличную игру провёл австралийский защитник Джош Гидди. В его активе 27 очков, 17 подборов и семь результативных передач. Также примечательную встречу провёл канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер: 27 очков, пять подборов и восемь ассистов.
«Лейкерс» впервые в этом сезоне достигают равного баланса между победами и поражениями: их теперь по 37.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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