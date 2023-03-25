Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» переигрывают «Оклахому», Энтони Дэвис набирает 37 очков

«Лейкерс» переигрывают «Оклахому», Энтони Дэвис набирает 37 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:111.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный бигмен хозяев Энтони Дэвис. На его счету 37 очков и 15 подборов. Немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, вышедший сегодня в старте, набрал 21 очко и шесть подборов. Хорошую игру со скамейки показал форвард Лонни Уокер: 20 очков, четыре подбора и три перехвата.

В составе гостей отличную игру провёл австралийский защитник Джош Гидди. В его активе 27 очков, 17 подборов и семь результативных передач. Также примечательную встречу провёл канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер: 27 очков, пять подборов и восемь ассистов.

«Лейкерс» впервые в этом сезоне достигают равного баланса между победами и поражениями: их теперь по 37.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Шрёдер - 21, Уокер - 20, Ривз - 11, Бисли - 10, Габриэль - 7, Браун - 6, Хатимура - 3, Вандербилт - 1, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 27, Гилджес-Александер - 27, Дорт - 15, Робинсон-Эрл - 14, Уильямс - 9, Уиггинс - 6, Уотерс III - 6, Уильямс - 5, Джо - 2, Батлер, Дженг, Манн, Покушевски, Сарр, Уильямс, Холмгрен, Шарич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023