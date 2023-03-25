Определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ

После победы в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Парма-Пари» (85:59) саратовский «Автодор» обеспечил себе путёвку в плей-офф турнира.
Таким образом, стали известны все участники плей-офф Единой лиги ВТБ — к шести командам, по итогам первого этапа попавшим в группу А второй стадии турнира, добавились пермская «Парма-Пари» и «Автодор».
В четвертьфинальных сериях турнира пермский клуб сыграет с казанским УНИКСом, а «Автодор» — с московским ЦСКА.
В других парах встретятся «Зенит» и МБА, а также «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань». Нижегородский и краснодарский клубы уже гарантированно сыграют между собой, однако от заключительного матча «Локомотива-Кубань» будет зависеть их место в турнирной таблице и распределение домашних и выездных матчей этих команд в четвертьфинальной серии плей-офф.
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