Определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ

После победы в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Парма-Пари» (85:59) саратовский «Автодор» обеспечил себе путёвку в плей-офф турнира.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф Единой лиги ВТБ — к шести командам, по итогам первого этапа попавшим в группу А второй стадии турнира, добавились пермская «Парма-Пари» и «Автодор».

В четвертьфинальных сериях турнира пермский клуб сыграет с казанским УНИКСом, а «Автодор» — с московским ЦСКА.

В других парах встретятся «Зенит» и МБА, а также «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань». Нижегородский и краснодарский клубы уже гарантированно сыграют между собой, однако от заключительного матча «Локомотива-Кубань» будет зависеть их место в турнирной таблице и распределение домашних и выездных матчей этих команд в четвертьфинальной серии плей-офф.