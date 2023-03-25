Чалмерс объяснил свои слова об отсутствии страха у игроков НБА перед Леброном

Бывший игрок «Майами Хит» Марио Чалмерс объяснил свои слова об экс-одноклубнике и четырёхкратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброне Джеймсе.

Напомним, Чалмерс заявил, что игроки лиги не нервничают перед встречей с Джеймсом на площадке, чего не происходило в случае с легендарным Майклом Джорданом.

«Если углубляться в моё высказывание… Говоря о финалах НБА, с кем бы вы побоялись встретиться больше – с Леброном Джеймсом или Майклом Джорданом? У Джордана шесть побед и ни одного поражения, а у Леброна четыре перстня.

Я говорю о том, что игроки не боятся Леброна, потому что его побеждали, Джордана – нет. Когда Леброн попал в «Майами Хит», его считали злодеем. И его действительно опасались, потому что он хотел доказать людям их неправоту», – приводит слова Чалмерса издание Bally Sports.