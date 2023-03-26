Пашутин прокомментировал поражение «Парма-Пари» в матче с «Автодором»

Главный тренер пермской «Парма-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

«Мы ожидали борьбу, потому что «Автодору» нужно было бороться за плей-офф. Естественно, мы использовали эту игру для того, чтобы посмотреть ротации и дать возможности игрокам, которые меньше участвовали в предыдущих играх, чтобы они больше поиграли и были готовы к плей-офф. Знаем, что УНИКС — серьёзный соперник, и с короткой ротацией очень сложно играть. Мы получили хорошую пищу для того, чтобы в плей-офф быть готовыми к прессингу, который «Автодор» сегодня применял», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.