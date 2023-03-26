«Зенит» обыграл УНИКС в заключительном матче регулярного чемпионата лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал казанский УНИКС. Счёт встречи — 83:78 в пользу хозяев.
Первая половина прошла в равной борьбе. После 20 минут счёт был равным. В третьей четверти у «Зенита» активизировался Томас Эртель, хозяева владели инициативой и взяли отрезок с разницей «+8». УНИКС в последнюю десятиминутку был близок к тому, чтобы отыграться, сократив отставание до трёх очков, но ближе к концу игры «Зенит» провёл несколько успешных атак и уверенно довёл матч до победы.
Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который записал в свой актив 19 очков. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Артём Клименко — 15 очков.
Это была заключительная игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По его итогам УНИКС занял второе место, а «Зенит» — третье.
- 26 марта 2023
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
17:13
-
16:33
-
16:13
-
16:05
-
14:56
-
14:44
-
12:35
-
12:26
-
10:41
-
10:22
-
10:03
-
09:45
-
07:55
-
07:49
-
07:30
-
07:26
-
06:30
-
06:30
-
05:22
-
00:56
- 25 марта 2023
-
23:11
-
22:20
-
21:51
-
21:04
-
20:05
-
19:58
-
19:30
-
18:43
-
17:09
-
16:48
-
16:31
-
16:13