«Зенит» обыграл УНИКС в заключительном матче регулярного чемпионата лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал казанский УНИКС. Счёт встречи — 83:78 в пользу хозяев.

Первая половина прошла в равной борьбе. После 20 минут счёт был равным. В третьей четверти у «Зенита» активизировался Томас Эртель, хозяева владели инициативой и взяли отрезок с разницей «+8». УНИКС в последнюю десятиминутку был близок к тому, чтобы отыграться, сократив отставание до трёх очков, но ближе к концу игры «Зенит» провёл несколько успешных атак и уверенно довёл матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который записал в свой актив 19 очков. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Артём Клименко — 15 очков.

Это была заключительная игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По его итогам УНИКС занял второе место, а «Зенит» — третье.