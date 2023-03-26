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«Зенит» обыграл УНИКС в заключительном матче регулярного чемпионата лиги ВТБ

«Зенит» обыграл УНИКС в заключительном матче регулярного чемпионата лиги ВТБ
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В Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал казанский УНИКС. Счёт встречи — 83:78 в пользу хозяев.

Первая половина прошла в равной борьбе. После 20 минут счёт был равным. В третьей четверти у «Зенита» активизировался Томас Эртель, хозяева владели инициативой и взяли отрезок с разницей «+8». УНИКС в последнюю десятиминутку был близок к тому, чтобы отыграться, сократив отставание до трёх очков, но ближе к концу игры «Зенит» провёл несколько успешных атак и уверенно довёл матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который записал в свой актив 19 очков. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Артём Клименко — 15 очков.

Это была заключительная игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По его итогам УНИКС занял второе место, а «Зенит» — третье.

Единая лига ВТБ. Группа А
26 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 78
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Клименко - 15, Хомсли - 14, Эртель - 12, Фрейзер - 10, Морман - 9, Томпкинс - 7, Вольхин - 5, Торопов - 4, Д. Кулагин - 3, Фридзон - 2, Хэмм - 2, Топтунов
УНИКС: Рейнольдс - 19, Димитриевич - 14, Хантер - 12, Лабери - 11, Мэйкон - 8, Найт - 8, Воронцевич - 2, Зайцев - 2, М. Кулагин - 2, Лазарев, Одиноков, Разумов
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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