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Итоговое положение команд в регулярном чемпионате и сетка плей-офф Единой лиги ВТБ

Завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, в котором принимали участие 12 команд. Команды, занявшие с первого по восьмое место, вышли в плей-офф.

Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед. Плей-офф стартует 31 марта и закончится не позднее 22 мая.

Финальная расстановка команд по итогам регулярного сезона:

1. ЦСКА

2. УНИКС

3. «Зенит»

4. «Пари Нижний Новгород»

5. «Локомотив-Кубань»

6. МБА

7. «Парма-Пари»

8. «Автодор»

9. «Енисей»

10. «Самара»

11. «Астана»

12. «Минск»

Четвертьфиналы Единой лиги ВТБ:

ЦСКА (1) — «Автодор» (8)

УНИКС (2) — «Парма-Пари» (7)

«Зенит» (3) — МБА (6)

«Пари Нижний Новгород» (4) — «Локомотив-Кубань» (5)