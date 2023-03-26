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Итоговое положение команд в регулярном чемпионате и сетка плей-офф Единой лиги ВТБ

Итоговое положение команд в регулярном чемпионате и сетка плей-офф Единой лиги ВТБ
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Завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, в котором принимали участие 12 команд. Команды, занявшие с первого по восьмое место, вышли в плей-офф.

Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед. Плей-офф стартует 31 марта и закончится не позднее 22 мая.

Финальная расстановка команд по итогам регулярного сезона:

1. ЦСКА
2. УНИКС
3. «Зенит»
4. «Пари Нижний Новгород»
5. «Локомотив-Кубань»
6. МБА
7. «Парма-Пари»
8. «Автодор»
9. «Енисей»
10. «Самара»
11. «Астана»
12. «Минск»

Четвертьфиналы Единой лиги ВТБ:

ЦСКА (1) — «Автодор» (8)
УНИКС (2) — «Парма-Пари» (7)
«Зенит» (3) — МБА (6)
«Пари Нижний Новгород» (4) — «Локомотив-Кубань» (5)

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