40 очков Тейтума помогли «Бостону» разгромить «Милуоки»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Матч прошёл в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершился победой гостей со счётом 99:140.
Самым результативным в составе гостей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 40 очков. Джейлен Браун набрал 30 очков. Лучшей результативностью в составе «Милуоки» отличился Яннис Адетокунбо, который набрал 24 очка. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 передач.
Таким образом, «Милуоки» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Бостон», в свою очередь, одержал четвёртую победу за последние пять матчей. В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Бостон» встретится с «Юта Джаз».
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
99 : 140
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Миддлтон - 13, Портис - 12, Горан Драгич - 9, Картер - 8, Коннотон - 8, Лопес - 8, Холидэй - 6, Мэттьюз - 4, Аллен - 3, Боучэмп - 3, Адетокунбо - 1, Грин, Инглс, Краудер, Леонард, Уиггинтон
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Браун - 30, Брогдон - 14, Хорфорд - 14, Смарт - 10, Уайт - 8, Уильямс - 7, Уильямс - 6, Гриффин - 4, Корнет - 4, Хозер - 3, Галлинари, Дэвисон, Кабенгеле, Мускала, Притчард
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