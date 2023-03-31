40 очков Тейтума помогли «Бостону» разгромить «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Матч прошёл в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершился победой гостей со счётом 99:140.

Самым результативным в составе гостей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 40 очков. Джейлен Браун набрал 30 очков. Лучшей результативностью в составе «Милуоки» отличился Яннис Адетокунбо, который набрал 24 очка. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 передач.

Таким образом, «Милуоки» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Бостон», в свою очередь, одержал четвёртую победу за последние пять матчей. В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Бостон» встретится с «Юта Джаз».