Тейтум вышел на второе место в истории «Бостона» по количеству матчей с 40+ очками

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:99.
Звездный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум обошёл Пола Пирса и занял второе место в истории франшизы по количеству матчей с 40+ очками. Теперь на счету Тейтума 22 таких матча. На первом месте расположился Ларри Бёрд. У него в копилке 47 матчей с 40+ очками.
Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету: 40 очков, восемь подборов и одна передача. Также отметим 7-го номера американца Джейлена Брауна, который в этой игре набрал 30 очков, также в его копилке пять подборов и то же количество набранных передач.
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