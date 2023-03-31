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Тейтум вышел на второе место в истории «Бостона» по количеству матчей с 40+ очками

Тейтум вышел на второе место в истории «Бостона» по количеству матчей с 40+ очками
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:99.

Звездный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум обошёл Пола Пирса и занял второе место в истории франшизы по количеству матчей с 40+ очками. Теперь на счету Тейтума 22 таких матча. На первом месте расположился Ларри Бёрд. У него в копилке 47 матчей с 40+ очками.

Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету: 40 очков, восемь подборов и одна передача. Также отметим 7-го номера американца Джейлена Брауна, который в этой игре набрал 30 очков, также в его копилке пять подборов и то же количество набранных передач.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
99 : 140
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Миддлтон - 13, Портис - 12, Горан Драгич - 9, Картер - 8, Коннотон - 8, Лопес - 8, Холидэй - 6, Мэттьюз - 4, Аллен - 3, Боучэмп - 3, Адетокунбо - 1, Грин, Инглс, Краудер, Леонард, Уиггинтон
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Браун - 30, Брогдон - 14, Хорфорд - 14, Смарт - 10, Уайт - 8, Уильямс - 7, Уильямс - 6, Гриффин - 4, Корнет - 4, Хозер - 3, Галлинари, Дэвисон, Кабенгеле, Мускала, Притчард
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