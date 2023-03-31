Турнирные расклады в НБА на 31 марта: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

31 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно два матча: «Милуоки Бакс» – «Бостон Селтикс» (99:140), «Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (88:107). Эти игры не оказали серьёзного влияния на турнирные расклады.

Со стороны Западной конференции участие в плей-офф гарантировали следующие команды: «Денвер Наггетс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз». На Востоке — «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс».

Математические шансы на попадание в плей-офф потеряли «Хьюстон Рокетс» (Запад), «Сан-Антонио Спёрс» (Запад), «Детройт Пистонс» (Восток) и «Шарлотт Хорнетс» (Восток).

Первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 7-10 места, сыграют в турнире плей-ин, который начнётся в ночь с 11 на 12 апреля.

Расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.

Турнир плей-ин:

• Первая пара: 9-я команда — 10-я команда

• Вторая пара: 7-я команда — 8-я команда

Формат проведения турнира плей-ин: победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется под 8-м посевом в плей-офф. Победитель второй пары выйдет напрямую в плей-офф под 7-м посевом.

Сетка плей-офф НБА в обеих конференциях

В 1/4 финала Востока и Запада встретятся:

• Первая пара: 1-й посев — 8-й посев

• Вторая пара: 4-й посев — 5-й посев

• Третья пара: 3-й посев — 6-й посев

• Четвёртая пара: 2-й посев — 7-й посев

В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.