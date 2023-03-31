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Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея»

Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея»
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Хорватский специалист Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея». После четырёх сезонов во главе «Енисея» Анзулович принял решение покинуть клуб.

«После четырех сезонов в Красноярске, Дражен принял решение поменять клуб. Хотим поблагодарить за плодотворную работу в «Енисее», желаем удачи и успехов на новом месте. Но мы не прощаемся, скоро увидимся на площадке. Спасибо, Зула!», — говорится в сообщении на официальном сайте красноярской команды.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ «Енисей» не смог выйти в плей-офф и занял 9-е место по итогам регулярного чемпионата с результатом 14-18.

Ранее были слухи о том, что Дражен Анзулович возглавит «Самару», которая недавно рассталась с Сергеем Базаревичем.

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