Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея»
Поделиться
Хорватский специалист Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея». После четырёх сезонов во главе «Енисея» Анзулович принял решение покинуть клуб.
«После четырех сезонов в Красноярске, Дражен принял решение поменять клуб. Хотим поблагодарить за плодотворную работу в «Енисее», желаем удачи и успехов на новом месте. Но мы не прощаемся, скоро увидимся на площадке. Спасибо, Зула!», — говорится в сообщении на официальном сайте красноярской команды.
Напомним, в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ «Енисей» не смог выйти в плей-офф и занял 9-е место по итогам регулярного чемпионата с результатом 14-18.
Ранее были слухи о том, что Дражен Анзулович возглавит «Самару», которая недавно рассталась с Сергеем Базаревичем.
Комментарии
- 31 марта 2023
-
15:15
-
15:01
-
14:38
-
13:33
-
13:12
-
12:19
-
11:03
-
11:00
-
10:18
-
10:00
-
09:00
-
09:00
-
08:07
-
05:46
-
04:49
-
01:38
-
00:20
- 30 марта 2023
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
22:47
-
22:18
-
22:02
-
21:14
-
20:30
-
20:01
-
19:17
-
18:45
-
18:40
-
18:28
-
17:58
-
17:37
-
17:31
-
16:55
-
16:00
Партнерский контент