Джейлен Браун сравнил текущие выступления «Бостона» с прошлогодними

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о выступлениях команды в текущем сезоне.

«Нам хотелось бы хорошо завершить этот сезон, посмотрим, получится ли. Большую часть сезона мы были довольно последовательны. Вероятно, мы должны были быть ближе к 60 победам в чемпионате, но сейчас мы лучше, чем в прошлом году. Мы выиграли больше игр. Да, возможно, было несколько плохих матчей, но мы не позволили этому превратиться в плохие недели или в плохой месяц. Мы пришли в норму», — приводит слова Брауна ESPN.

«Бостон» с 53 победами в регулярном чемпионате располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Селтикс» уже гарантировали себе выход в плей-офф.