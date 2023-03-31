Джейлен Браун сравнил текущие выступления «Бостона» с прошлогодними
Поделиться
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о выступлениях команды в текущем сезоне.
«Нам хотелось бы хорошо завершить этот сезон, посмотрим, получится ли. Большую часть сезона мы были довольно последовательны. Вероятно, мы должны были быть ближе к 60 победам в чемпионате, но сейчас мы лучше, чем в прошлом году. Мы выиграли больше игр. Да, возможно, было несколько плохих матчей, но мы не позволили этому превратиться в плохие недели или в плохой месяц. Мы пришли в норму», — приводит слова Брауна ESPN.
«Бостон» с 53 победами в регулярном чемпионате располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Селтикс» уже гарантировали себе выход в плей-офф.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2023
-
18:05
-
17:52
-
17:17
-
16:37
-
15:15
-
15:01
-
14:38
-
13:33
-
13:12
-
12:19
-
11:03
-
11:00
-
10:18
-
10:00
-
09:00
-
09:00
-
08:07
-
05:46
-
04:49
-
01:38
-
00:20
- 30 марта 2023
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
22:47
-
22:18
-
22:02
-
21:14
-
20:30
-
20:01
-
19:17
-
18:45
-
18:40
-
18:28
-
17:58
Партнерский контент