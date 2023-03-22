Джейлен Браун: у меня много ограничений на площадке. В «Бостоне» я просто играю роль

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», американец Джейлен Браун признался, что работа на команду идёт во вред демонстрации его личных способностей.

«Наша цель – выиграть чемпионат, и это не секрет. Вот на чём все сосредоточены. Что же касается меня, то существует немало ограничений, от которых можно избавиться. Стать лучшим лидером, стать лучшим игроком…

На данный момент я просто играю свою роль в команде, чтобы помочь в том, что мы должны делать. Нет ничего плохого, чтобы быть частью команды и делать свою работу. Вот как я на это смотрю», – приводит слова Брауна издание The Ringer.

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