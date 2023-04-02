Блэйк Гриффин рассмеялся в лицо Крису Данну во время матча с «Джаз». Видео

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Блэйк Гриффин вступил в несколько потасовок во время матча с «Ютой Джаз» с игроками соперника. Сама вчерашняя встреча «Бостона» с «Ютой» завершилась победой «Селтикс» со счётом 122:114.

Самый яркий эпизод произошёл, когда Гриффин выхватил мяч у разыгрывающего защитника «Юты» Криса Данна в заключительной четверти матча после того, как Данн сфолил на Маркусе Смарте. Когда Данн толкнул Гриффина, форвард «Селтикс» рассмеялся ему в лицо.

Ранее Гриффин вступил в потасовку с форвардом «Милуоки Бакс» Танасисом Адетокунбо. Тогда Адетокунбо ударил головой форварда «Селтикс». После этого инцидента НБА дисквалифицировала брата Янниса на один матч без сохранения заработной платы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.