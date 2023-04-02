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Донован Митчелл рассказал, с кем хотел бы встретиться в первом раунде плей-офф

Донован Митчелл рассказал, с кем хотел бы встретиться в первом раунде плей-офф
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26-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал, что хотел бы встретиться с «Нью-Йорк Никс» в первом раунде плей-офф.

«Нью-Йорк Никс». Здесь всё очевидно. По-другому и быть не может. Какой ребёнок не хотел бы сыграть против родной команды в плей-офф? Я думаю, что для себя я бы не хотел ничего другого. Это не конец истории — просто ещё одна сюжетная линия. Это нечто особенное, близкое и дорогое для меня — возможность сыграть в плей-офф перед моими друзьями и семьёй, перед командой, на которой я вырос», — приводит слова Митчелла Daily News.

Стоит отметить, что «Кливленд» на данный момент занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Йорк» идёт пятым. В первом раунде плей-офф команда, занявшая четвёртое место, как раз выходит на команду, финишировавшую пятой.

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