Донован Митчелл рассказал, с кем хотел бы встретиться в первом раунде плей-офф

26-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал, что хотел бы встретиться с «Нью-Йорк Никс» в первом раунде плей-офф.
«Нью-Йорк Никс». Здесь всё очевидно. По-другому и быть не может. Какой ребёнок не хотел бы сыграть против родной команды в плей-офф? Я думаю, что для себя я бы не хотел ничего другого. Это не конец истории — просто ещё одна сюжетная линия. Это нечто особенное, близкое и дорогое для меня — возможность сыграть в плей-офф перед моими друзьями и семьёй, перед командой, на которой я вырос», — приводит слова Митчелла Daily News.
Стоит отметить, что «Кливленд» на данный момент занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Йорк» идёт пятым. В первом раунде плей-офф команда, занявшая четвёртое место, как раз выходит на команду, финишировавшую пятой.
- 2 апреля 2023
-
23:33
-
23:23
-
22:30
-
22:24
-
21:55
-
21:52
-
20:50
-
20:26
-
19:41
-
19:31
-
19:27
-
18:57
-
18:28
-
18:16
-
18:02
-
17:35
-
17:17
-
16:51
-
16:32
-
15:38
-
15:20
-
15:07
-
14:51
-
14:37
-
12:19
-
11:30
-
10:30
-
10:21
-
10:07
-
07:26
-
06:00
-
05:59
-
05:09
-
01:25
-
00:34