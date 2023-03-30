Киган Мюррэй побил рекорд Донована Митчелла по количеству трёхочковых среди новичков
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22-летний форвард «Сакраменто Кингз» Киган Мюррэй в матче регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (120:80) побил рекорд Донована Митчелла по количеству трёхочковых попаданий в дебютном сезоне в НБА.
В активе Мюррэя сейчас 188 точных броска из-за дуги в нынешнем сезоне. У Донована Митчелла в дебютном сезоне за «Юту Джаз» было 187 точных трёхочковых.
«Сакраменто», благодаря победе над «Портлендом», гарантировал себе выход в плей-офф НБА впервые с 2006 года. Команда с 46 победами в 76 матчах располагается на третьем месте в Западной конференции.
В активе Кигана Мюррэя в нынешнем сезоне 74 матча регулярного чемпионата НБА, в которых форвард набирал в среднем за игру 11,9 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 1,2 результативные передачи.
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