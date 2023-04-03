УНИКС — «Парма-Пари»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 3 апреля, в Казани пройдёт второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Пармой-Пари». Встреча состоится на стадионе «Баскет-холл». Первая игра завершилась победой УНИКСа со счётом 101:76.

Игра начнётся в 19:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Страна».

По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место, «Парма-Пари» — седьмое.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.