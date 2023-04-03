УНИКС — «Парма-Пари»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 3 апреля, в Казани пройдёт второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Пармой-Пари». Встреча состоится на стадионе «Баскет-холл». Первая игра завершилась победой УНИКСа со счётом 101:76.
Игра начнётся в 19:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Страна».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
01 апреля 2023, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
101 : 76
Парма-Пари
Пермь, Россия
УНИКС: Мэйкон - 22, Лабери - 14, Рейнольдс - 13, Димитриевич - 12, Хантер - 8, Найт - 7, М. Кулагин - 6, Воронцевич - 5, Зайцев - 5, Жбанов - 4, Одиноков - 3, Лазарев - 2
Парма-Пари: Риз - 15, Походяев - 14, Диме - 10, Роберсон - 10, Платунов - 8, Антипов - 5, Ботрайт - 5, Попов - 4, Онгвае - 3, Куров - 1, Шейко - 1, Будин
По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место, «Парма-Пари» — седьмое.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.
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