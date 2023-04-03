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«Милуоки» одолел «Филадельфию», у Янниса Адетокунбо дабл-дабл

«Милуоки» одолел «Филадельфию», у Янниса Адетокунбо дабл-дабл
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:104.

Самым ярким игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 33 очка, 14 подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского центрого Брука Лопеса, который набрал 21 очко, заработал шесть подборов и не отдал ни одной передачи.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Тайриз Макси. На его счету 29 очков, четыре подбора и две передачи. Также отметим камерунского центрового Джоэла Эмбиида. Он почти заработал дабл-дабл: 28 очков, девять подборов и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лопес - 21, Миддлтон - 19, Портис - 18, Холидэй - 18, Инглс - 6, Аллен - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Картер, Коннотон, Краудер, Леонард, Мэттьюз, Уиггинтон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Эмбиид - 28, Харден - 11, Хаус - 10, Рид - 8, Харрис - 6, Такер - 5, Мелтон - 3, Коркмаз - 2, Милтон - 2, Дедмон, Кинг, Макдэниелс, Маккланг, Ньянг, Спрингер, Харрелл
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