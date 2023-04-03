«Милуоки» одолел «Филадельфию», у Янниса Адетокунбо дабл-дабл

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:104.

Самым ярким игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 33 очка, 14 подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского центрого Брука Лопеса, который набрал 21 очко, заработал шесть подборов и не отдал ни одной передачи.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Тайриз Макси. На его счету 29 очков, четыре подбора и две передачи. Также отметим камерунского центрового Джоэла Эмбиида. Он почти заработал дабл-дабл: 28 очков, девять подборов и пять передач.