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Дабл-даблы Портера и Гордона помогли «Денверу» взять верх над «Голден Стэйт»

Дабл-даблы Портера и Гордона помогли «Денверу» взять верх над «Голден Стэйт»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:110.

Самым ярким игроком у «Денвера» стал американский баскетболист Майкл Портер, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 11 подборов, но ни одной передачи. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона, который тоже заработал дабл-дабл: 13 очков, десять подборов и семь передач.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Клэй Томпсон. На его счету: 25 очков, пять подборов и четыре передачи. Также отметим американского разыгрывающего Стефена Карри, который заработал 21 очко, три подбора и четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Портер - 29, Маррей - 26, Браун - 14, Гордон - 13, Грин - 10, Уотсон - 8, Браун - 6, Джексон - 3, Колдуэлл-Поуп - 3, Брайант, Гиллеспи, Джордан, Йокич, Ннаджи, Смит, Уайт, Чанчар
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Карри - 21, Дивинченцо - 18, Пул - 17, Куминга - 9, Лэмб - 8, Луни - 6, Грин - 4, Пэйтон II - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Муди, Роллинз, Уиггинс
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