Дабл-даблы Портера и Гордона помогли «Денверу» взять верх над «Голден Стэйт»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:110.

Самым ярким игроком у «Денвера» стал американский баскетболист Майкл Портер, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 11 подборов, но ни одной передачи. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона, который тоже заработал дабл-дабл: 13 очков, десять подборов и семь передач.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Клэй Томпсон. На его счету: 25 очков, пять подборов и четыре передачи. Также отметим американского разыгрывающего Стефена Карри, который заработал 21 очко, три подбора и четыре передачи.