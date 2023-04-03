Клэй Томпсон дважды смазал потенциально победный бросок для «Голден Стэйт». Видео

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (110:112) дважды мог вывести свою команду вперёд на последних секундах.
Так, за пять секунд до конца основного времени Томпсон после передачи от разыгрывающего Стефена Карри совершил первый бросок из-за дуги. После чего мяч в результате удачного отскока вновь оказался в руках баскетболиста, смазавшего очередную попытку из-за блок-шота соперника.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Самым ярким игроком у «Денвера» стал Майкл Портер, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 11 подборов, но ни одной передачи. Также стоит отметить форварда Аарона Гордона, который тоже заработал дабл-дабл: 13 очков, десять подборов и семь передач.
Самым результативным у гостей стал Клэй Томпсон. На его счету: 25 очков, пять подборов и четыре передачи. Также отметим Стефена Карри, который заработал 21 очко, три подбора и четыре передачи.
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