Результаты всех матчей НБА 3 апреля, турнирная таблица

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3 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Атланта Хоукс» – «Даллас Маверикс» – 132:130 ОТ

«Нью-Йорк Никс» – «Вашингтон Уизардс» – 118:109

«Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» – 128:102

«Сакраменто Кингз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 134:142 ОТ

«Хьюстон Рокетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 109:134

«Оклахома-Сити Тандер» – «Финикс Санз» – 118:128

«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» – 115:105

«Милуоки Бакс» – «Филадельфия Сиксерс» – 117:104

«Денвер Наггетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 112:110

«Нью-Йорк» после этой победы гарантировал себе место в плей-офф. «Уизардс», в свою очередь, потеряли математические шансы на попадание как минимум в плей-ин.