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Результаты всех матчей НБА 3 апреля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 3 апреля, турнирная таблица
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3 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Атланта Хоукс» – «Даллас Маверикс» – 132:130 ОТ
«Нью-Йорк Никс» – «Вашингтон Уизардс» – 118:109
«Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» – 128:102
«Сакраменто Кингз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 134:142 ОТ
«Хьюстон Рокетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 109:134
«Оклахома-Сити Тандер» – «Финикс Санз» – 118:128
«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» – 115:105
«Милуоки Бакс» – «Филадельфия Сиксерс» – 117:104
«Денвер Наггетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 112:110

«Нью-Йорк» после этой победы гарантировал себе место в плей-офф. «Уизардс», в свою очередь, потеряли математические шансы на попадание как минимум в плей-ин.

Турнирная таблица НБА
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