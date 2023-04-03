Нереализованный баззер-биттер Дончича в матче с «Атлантой». Видео
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой Хоукс» (130:132 ОТ) мог принести победу своей команде попаданием под сирену.
Игроки «Далласа» за 1,8 секунды до конца овертайма при счёте 130:132 собирались провести заключительную атаку. Дончич получил мяч от защитника Джоша Грина, после чего совершил трёхочковый бросок с сопротивлением форварда «Атланты» Саддика Бея.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Стоит отметить, что «Маверикс» в последних восьми играх выиграли всего лишь один раз.
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