Уильямс — об освистывании Дюранта: я продолжаю удивляться, почему он многим так не угодил
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Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс отреагировал на освистывание в сторону лёгкого форвард Кевина Дюранта со стороны болельщиков «Оклахома-Сити Тандер» во время матча регулярного сезона.
«Меня продолжает это удивлять, почему он [Кевин] многим так не угодил, я этого просто не понимаю», — сказал Уильямс после матча.
Сам матч завершился победой гостей со счётом 128:118. Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александр, на счету которого 39 очков, три подбора и пять передач.
В составе «Финикса» наилучшую результативность продемонстрировал как раз Кевин Дюрант — 35 очков, пять подборов и пять передач. Стоит отметить и Девина Букера, оформившего дабл-дабл из 22 очков и 10 передач.
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