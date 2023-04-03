«Я многое значил для них. Раньше я этого не понимал». Дюрант — об освистывании в Оклахоме

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал освистывание в свой адрес со стороны болельщиков «Оклахома-Сити Тандер» во время матча регулярного сезона.
«Понимаю их. Я так много значил для города, и потом ушёл от них вот так… Раньше я этого не понимал, но теперь осознал, что клуб НБА — это часть общества», — сказал Дюрант после матча.
Сам матч завершился победой гостей со счётом 128:118. Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер, на счету которого 39 очков, три подбора и пять передач.
В составе «Финикса» наилучшую результативность продемонстрировал как раз Кевин Дюрант — 35 очков, пять подборов и пять передач. Стоит отметить и Девина Букера, оформившего дабл-дабл из 22 очков и 10 передач.
Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:
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