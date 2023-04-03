«Мы сами отдали им игру». Керр высказался о поражении «Денверу»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу поражения в матче с «Денвер Наггетс» (110:112).
«До середины второй четверти мы полностью контролировали игру. Потом мы перестали играть. Мы потеряли концентрацию на обеих сторонах площадки. Мы контролировали игру и просто отдали её им. Мы дали им шансы, и они этим воспользовались», — приводит слова Керра ESPN.
Самым ярким игроком у «Денвера» стал Майкл Портер, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 11 подборов, но ни одной передачи. Также стоит отметить форварда Аарона Гордона, который тоже заработал дабл-дабл: 13 очков, десять подборов и семь передач.
Самым результативным у гостей стал Клэй Томпсон. На его счету 25 очков, пять подборов и четыре передачи. Также отметим Стефена Карри, который заработал 21 очко, три подбора и четыре передачи.
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