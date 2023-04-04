Руководитель клуба НБА: многие пожалеют, что не проигрывали каждый матч ради Вембаньямы

Руководитель одной из команд Западной конференции высказался о 19-летнем французском баскетболисте Викторе Вембаньяме, который является главным претендентом на то, чтобы быть выбранным под первым пиком драфта-2023.

«По правде говоря, мы бы не хотели выигрывать так много в этом сезоне. Многие пожалеют, что не пытались проиграть в каждом матче ради этого парня», — приводит слова руководителя ESPN.

Летом 2021 года Вембаньяма подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему раскрыть потенциал. В 13 матчах Евролиги француз набирал в среднем 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке. В нынешнем сезоне 18-летний баскетболист выступает за «Метрополитан».