Перкинс: Джейлен Браун хочет покинуть «Бостон»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун намерен покинуть клуб из Массачусетса.

«Он чётко даёт понять нам, что он уже определился с «Бостоном». Джейлен хочет покинуть эту команду», — заявил Перкинс во время подкаста Road Trippin'.

Бостон на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 54 победы при 24 поражениях. Следующий матч команда проведёт на выезде с «Филадельфией Сиксерс». Встреча состоится 5 апреля в 3:00 по мск.

Ранее сам Браун признавался, что его работа на команду идёт во вред демонстрации его личных способностей.