Кевин Гарнетт сравнил Домантаса Сабониса и Де'Аарона Фокса с легендарным дуэтом из «Юты»

Чемпион НБА 2008 года, член Зала славы НБА Кевин Гарнетт поделился мнением о тяжёлом литовском форварде «Сакраменто Кингз» Домантасе Сабонисе и разыгрывающем Де'Аароне Фоксе. Гарнетт сравнил их дуэт с легендарным дуэтом Стоктон-Мэлоун из «Юты».

«Они — новый дуэт Стоктон-Мэлоун. Нет двух лучших. Можно возразить и назвать ещё Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида. Но я считаю, что сейчас это не так», — сказал Кевин Гарнетт на YouTube-канале SHOWTIME Basketball.

На данный момент «Сакраменто Кингз» находится на третьем месте в Западной конференции НБА с процентом побед 0,603. По набранным очкам в регулярном сезоне Фокс и Сабонис являются лидерами команды, имея в активе в среднем за игру 25,2 и 19,2 очка соответственно.

Напомним, несколько дней назад «Сакраменто» гарантировал себе место в плей-офф впервые с 2006 года.