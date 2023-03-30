В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:80.
Самым результативным игроком у «Портленда» стал канадский защитник Шэйдон Шарп, заработавший 30 очков, семь подборов и столько же передач. Также стоит отметить американца Кевина Нокса, который заработал дабл-дабл: 12 очков, то же количество подборов и одну передачу.
Лучшим по результативности у гостей стал американский защитник Малик Монк. На его счету 19 очков, шесть подборов и столько же передач. Также отметим центрового из Литвы Домантаса Сабониса, который заработал дабл-дабл: 15 очков, 12 подборов и четыре передачи.
Таким образом, «Сакраменто» обыграл «Портленд» и гарантировал себе место в плей-офф впервые с 2006 года.
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