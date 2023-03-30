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«Сакраменто» обыграл «Портленд» и гарантировал себе место в плей-офф впервые с 2006 года

«Сакраменто» обыграл «Портленд» и гарантировал себе место в плей-офф впервые с 2006 года
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:80.

Самым результативным игроком у «Портленда» стал канадский защитник Шэйдон Шарп, заработавший 30 очков, семь подборов и столько же передач. Также стоит отметить американца Кевина Нокса, который заработал дабл-дабл: 12 очков, то же количество подборов и одну передачу.

Лучшим по результативности у гостей стал американский защитник Малик Монк. На его счету 19 очков, шесть подборов и столько же передач. Также отметим центрового из Литвы Домантаса Сабониса, который заработал дабл-дабл: 15 очков, 12 подборов и четыре передачи.

Таким образом, «Сакраменто» обыграл «Портленд» и гарантировал себе место в плей-офф впервые с 2006 года.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
80 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 30, Нокс - 12, Уокер - 12, Литтл - 10, Тибулл - 8, Ойбанкс - 5, Батлер - 3, Арчидиаконоу, Баджи, Грант, Джонсон, Лиллард, Нуркич, Реддиш, Саймонс, Уинслоу, Уотфорд
Сакраменто Кингз: Монк - 19, Фокс - 18, Хаертер - 17, Сабонис - 15, Мюррэй - 13, Лайлз - 8, Барнс - 7, Дэвис - 6, Лень - 5, Холмс - 3, Эдвардс - 3, Дозьер - 2, Мету - 2, Митчелл - 2, Деллаведова, Кета, Эллис
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