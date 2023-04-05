52 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 103:101.
Потрясающую игру провёл один из главных претендентов на MVP этого сезона камерунский центровой Джоэл Эмбиид. В его активе 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом в составе «Сиксерс» отметился также звёздный разыгрывающий Джеймс Харден. На его счету 20 очков, пять подборов и 11 ассистов.
Самым результативным игроком гостей стал защитник Деррик Уайт. Он заменял травмированного Джейлена Брауна и набрал 26 очков, сделал семь подборов и четыре ассиста. Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум отметился 19 очками, шестью подборами и шестью передачами.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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