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52 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»

52 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 103:101.

Потрясающую игру провёл один из главных претендентов на MVP этого сезона камерунский центровой Джоэл Эмбиид. В его активе 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом в составе «Сиксерс» отметился также звёздный разыгрывающий Джеймс Харден. На его счету 20 очков, пять подборов и 11 ассистов.

Самым результативным игроком гостей стал защитник Деррик Уайт. Он заменял травмированного Джейлена Брауна и набрал 26 очков, сделал семь подборов и четыре ассиста. Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум отметился 19 очками, шестью подборами и шестью передачами.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 101
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 52, Харден - 20, Такер - 11, Макдэниелс - 8, Макси - 5, Харрис - 5, Рид - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Мелтон, Милтон, Ньянг, Спрингер, Харрелл, Хаус
Бостон Селтикс: Уайт - 26, Тейтум - 19, Брогдон - 18, Смарт - 17, Хорфорд - 11, Уильямс - 10, Браун, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер
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